أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) استعداده لقيادة جهود الدعم العسكري لأوكرانيا، مؤكداً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبل اجتماع لمجموعة الاتصال لشركاء كييف في ألمانيا ثقته بأن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا.وقالت كالاس: «مهما كانت هوية رئيس الولايات المتحدة ليس من مصلحة أمريكا أن تكون روسيا القوة العظمى الأكبر في العالم».بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيساعد في إرغام روسيا على السلام، على حد زعمه.وقال زيلينسكي خلال اجتماع في ألمانيا لـ«مجموعة الاتصال»، التي تضم أبرز حلفاء كييف، إن انتشار كتائب تابعة لـ«شركاء» هو واحد من أفضل الأدوات بهدف إجبار روسيا على السلام، وذلك قبيل لقائه في ألمانيا حلفاء أوكرانيا المجتمعين برعاية الولايات المتحدة.وعقد اجتماع «مجموعة الاتصال» لشركاء كييف في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية قرب فرانكفورت، الذي يشارك فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، ويعد هذا الاجتماع هو الـ25 لمجموعة الاتصال الذي يناقش توفير السلاح لكييف.يذكر أن كييف تخشى أن يؤدي تولي ترمب مهماته في 20 يناير إلى خفض جذري في دعم الولايات المتحدة لبلاده، وضغط من الرئيس المنتخب لكي تقوم كييف بتنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.