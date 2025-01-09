أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضي السورية، موضحاً خلال لقائه، اليوم (الخميس)، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن القاهرة تشدد على ضرورة أن تشمل العملية السياسية جميع الأطياف السورية.وأوضح السيسي أن مصر تقف دوماً مع الشعب السوري، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، خصوصاً في ظل استضافة مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة.واستعرض اللقاء جهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وضرورة تطبيق حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، وحرص مصر على وحدة وأمن واستقرار اليمن وليبيا والسودان والصومال، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها تلك الدول بالمنطقة.وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر مع مصر في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جهته، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي إن الرئيس أكد استعداد مصر للعمل المشترك لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجانب الأوروبي لضمان التواصل الفعال بين الشعوب.وأوضح السفير الشناوي أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وموضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.