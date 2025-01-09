أعلن المتحدّث باسم الحكومة وزير الخارجية في تشاد عبدالرحمن كلام الله اليوم (الخميس)، مقتل 18 مسلحا هاجموا القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا الليلة الماضية، مؤكداً أنّ الوضع تحت السيطرة.وقال كلام الله: لقد تمّ القضاء على محاولة زعزعة الاستقرار هذه برمّتها، مبيناً أن مجموعة مسلّحة مؤلفة من 24 مسلحا سقطوا جميعا بين قتيل وجريح (18 قتيلا و6 جرحى)، فيما قتل جندي واحد و3 جرحى أحدهم إصابته خطرة.وكان مصدر أمني قد قال في تصريحات صحفية إن المهاجمين ينتمون إلى جماعة بوكو حرام التي تقاتلها قوات الأمن التشادية في منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لكل من الكاميرون ونيجيريا والنيجر، مبيناً أن مسلحين هاجموا الجزء الداخلي من القصر الرئاسي لكن السلطات أغلقت على الفور كل الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أمام حركة المرور.فيما قال شهود عيان لوسائل إعلام دولية إن أفرادا على متن ثلاث مركبات هاجموا معسكرات للجيش حول مكتب الرئيس، لكن الجيش حيدهم، مؤكدين أنهم سمعوا دوياً هائلاً لإطلاق النار.وأشار الشهود إلى أن مركبات عسكرية توجهت إلى الرئاسة من كل الاتجاهات.