تشخص الأنظار إلى لبنان غداً (الخميس)، حيث يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس جديد، وسط ارتفاع حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون، الأمر الذي دفع رئيس تيار المردة مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية إلى إعلان انسحابه، اليوم (الأربعاء)، من السباق الرئاسي.

وبعد أيام من الأجواء الضبابية التي خيمت على لبنان عموماً وعلى الطريق المؤدي إلى قصر بعبدا خصوصاً، انقشعت الرؤية فجأة وتصدر اسم قائد الجيش المشهد بفعل «القوة» الدولية والإقليمية، إذ أمّ الموفدون أروقة العاصمة بيروت في الساعات القليلة التي سبقت صباح الخميس، بعدما تواترت معلومات إلى الخارج أن الكتل النيابية على اختلاف توجهاتها لا تأخذ جلسة الخميس على محمل الجد، وأنها لن تصوت بالضرورة لجوزيف عون، وأنها ستعلن أسماء مرشحيها في الوقت المناسب.

وبعد الاجتماعات المكوكية التي قام بها كل من الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان على مدى يومين، توالت مباشرة البيانات والمؤتمرات الصحفية لرؤساء الكتل البرلمانية التي أعلنت تباعاً ترشيحها جوزيف عون، ومنهم من أعلن فقط عدم الاعتراض على ترشيحه.

فوز عون يحتاج إلى ٨٦ صوتاً للوصول إلى سدة الرئاسة، لأن هذا العدد من الأصوات يعتبر غالبية الثلثين من مجلس النواب، وبالتالي هذا العدد هو بمثابة تعديل للدستور بناء على «المادة 49» التي تنص على أنه «لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات والمؤسسات العامة قبل سنتين من تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم».

أما في حال لم تتأمن الأصوات الـ86 فسيخرج عون من السباق نهائياً، ولا يمكن فوزه بالدورات اللاحقة نهائياً بـ65 صوتاً، لأن ذلك يكرس مخالفة الدستور، ويعرض الانتخاب للطعن في المجلس.

الأصوات المؤكدة للتصويت لقائد الجيش حتى ساعات متقدمة من مساء أمس، بلغت 81صوتاً من أصل 128، فيما الممتنعون عن التصويت له من «تحت الطاولة وفوقها» كان عددهم 52 صوتاً، لكن موقف الثنائي الشيعي المستجد، وخروجه بموقف لا يتعارض مع التوافق الوطني القائم حول اسم قائد الجيش، وانسحاب مرشحه سليمان فرنجية من السباق الرئاسي، قد يساهم في تأمين الأصوات المطلوبة، مع الإشارة إلى أن المواقف المستجدة لا تعني بالضرورة أن يلتزم نواب هذه الكتل بتجيير أصواتهم لعون.

والكتل التي كانت ممتنعة هي:

كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله): 16

كتلة التنمية والتحرير (كتلة نبيه بري): 15

تكتل لبنان القوي (التيار العوني): 13

التكتل الوطني (نواب سليمان فرنجية): 4

نواب التغيير: 4

يذكر أن الاتصالات لن تتوقف مع الثنائي الشيعي حتى تأمين الـ86 صوتاً قبل انطلاق الجلسة عند الـ11 من صباح اليوم.. فهل يفعلها نبيه بري ويوعز إلى كتلته بالتصويت؟