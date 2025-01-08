أعلن رئيس «تيار المردة» اللبناني سليمان فرنجية اليوم (الأربعاء) انسحابه من الترشح للسباق الرئاسي اللبناني كمرشح للثنائي الشيعي؛ «حزب الله» و«حركة أمل».وكتب فرنجية على حسابه في «إكس»: أما وقد توفرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب، مضيفاً: أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني، وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة، داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى.وشدد بالقول: أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية.