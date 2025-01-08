قررت دولة الإمارات إدراج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025 الذي أصدره مجلس الوزراء الإماراتي بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

تضمن القرار إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الإمارات. ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام» فإن القرار يأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المشتركة على المستويين المحلي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

ووجه القرار الصادر المنشآت المالية، والجهات الرقابية بالتنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.

وتشمل قائمة الأفراد:

1- يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.

2- سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.

3- إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.

4- إلهام عبدالله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.

5- جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.

6- خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.

7- عبدالرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.

8- حميد عبدالله عبدالرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.

9- عبدالرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.

10- علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.

11- محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.

وتشمل قائمة الكيانات:

1- CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.

2.- IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

3- WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.

4- WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.

5- FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.

6- YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.

7- HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.

8- NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.