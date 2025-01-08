كشف عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر أن مشاورات تجري حاليا لتعيين رئيس وزراء يستطيع إدارة شؤون الدولة. فيما أكدت مصادر وشهود عيان، اندلاع معارك عنيفة، اليوم (الأربعاء)، بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في عدة مناطق.وأفاد جابر، الذي يشغل منصب مساعد القائد العام للجيش، أن رئيس الحكومة الذي يتم التشاور لاختياره يشترط أن يكون من التكنوقراط، لافتا إلى أن ذلك كان هدف المجلس منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.وشدد على أن الجيش يمتلك زمام المبادرة ويتقدم على الأرض «رغم استخدام قوات الدعم السريع أعدادا كبيرة من المرتزقة والقناصة من 13 دولة»، وفق قوله.وقال إن القوات المسلحة السودانية ظلت تدافع بينما كانت تتعرض للهجمات في كل مواقعها بكل ولايات السودان، مؤكدا أنها «استمرت في سياسة الدفاع إلى أن تمكنت من تحطيم الكتلة الصلبة للدعم السريع».ميدانيا، تحدثت مصادر محلية عن معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محور منطقة الفاو الواقعة بين ولايتي القضارف شرقا والجزيرة غربا.وقالت إن قوات الدعم السريع قصفت مدينة الاُبَيض عاصمة ولاية شمال كردفان بـ4 مسيّرات، فيما استعاد الجيش السوداني السيطرة على أحياء بمدينة الفاشر.وأكد شهود عيان سماع انفجارات عنيفة وأصوات اشتباكات بمدينة الخرطوم بحري، التي تشهد منذ أكثر من شهرين معارك شبه يومية بين الجيش والدعم السريع.من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السوداني إن معارك دارت (الثلاثاء) في ضاحية الفتيحاب جنوبي أم درمان وغربي العاصمة، تمكن خلالها الجيش من تحرير 3 ضباط كانوا أسرى، وقتل أكثر من 20 من قوات الدعم.ووفق مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش تمكنت من استعادة عدة أحياء بمنطقة الفتيحاب، وقصف الطيران المسيّر والمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في أحياء الشعبية وشمبات بمدينة الخرطوم بحري شمالا.