لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أواخر نوفمبر الماضي، إذ استهدفت، اليوم (الأربعاء)، منزل رئيس بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان.وأجرت القوات الإسرائيلية التي لم تنسحب بعد من الجنوب اللبناني رغم نص الاتفاق على ذلك، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه الأحياء الداخلية لبلدة ميس الجبل، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام». وأفاد شهود عيان بأن الطيران الإسرائيلي حلق على علو متوسط وبشكل دائري في أجواء مدينة الهرمل، شرق البلاد.وزار المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين العاصمة بيروت، أمس الأول، وتحدث عن حجم الصعوبات التي ترافق تطبيق اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان على الأرض.يذكر أن قرار وقف إطلاق النار بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، الذي رعته الولايات المتحدة، دخل حيز التنفيذ صباح يوم 27 نوفمبر، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بوقف النار منذ إعلانه.ونص الاتفاق على أهمية تطبيق القرار الأممي السابق 1701، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وانسحاب المجموعات المسلحة، خصوصا حزب الله، إلى شمال نهر الليطاني. وأكد أهمية أن تسيطر القوات المسلحة على المعابر، وأن تعود عمليات استيراد الأسلحة إلى الدولة. ونص على انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما.