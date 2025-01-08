أُعلن في العاصمة العراقية بغداد، في وقت متأخر الليلة الماضية، تشكيل «ائتلاف القيادة السنية الموحدة» الذي يجمع عدداً من الشخصيات السياسية السنية، وسط غياب لزعيم حزب «تقدم» ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.ويضم الائتلاف الجديد رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)، ورئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي.وجاء الإعلان عن الائتلاف عقب اجتماع مغلق ضم القيادات السياسية في بغداد. وقال الائتلاف على صفحته في فيسبوك إنه سيتم الإعلان عن برنامج الائتلاف السياسي الجديد في وقت لاحق.وأوضح أن الائتلاف سيأخذ على عاتقه المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد.وتشكل الائتلاف الجديد في غياب حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي الحاصل على 37 مقعدا من أصل 329، وهو ثاني أكبر كتلة في البرلمان الحالي.