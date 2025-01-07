أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، اليوم (الثلاثاء)، أن مجلس الوزراء في لبنان اتخذ قراراً بترحيل عبدالرحمن القرضاوي، نجل يوسف القرضاوي المقرّب من جماعة الإخوان المسلمين، إلى الإمارات.

‏وبث عبدالرحمن القرضاوي الذي دخل إلى لبنان قادماً من دمشق بجواز سفر تركي، فيديو من سورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة، إذ طالب نشطاء ورواد مواقع التواصل، بمن فيهم نشطاء سوريون، بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

وأوقفت السلطات اللبنانية أخيراً عبدالرحمن يوسف القرضاوي أثناء عودته من زيارة لسورية، وبناء على مذكرة من «الإنتربول» صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.