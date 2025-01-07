فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبحسب بيان وزير الخارجية أنتوني بلينكن فإن العقوبات تعود لدوره في الفضائع المرتكبة ضد الشعب السوداني.

وقال بيان لبلينكن: «نفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موسى، المعروف باسم حميدتي، لدوره في الفظائع المنهجية المرتكبة ضد الشعب السوداني»، موضحاً أن بلاده تأكدت من أن أعضاء قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.

وأضاف: «قتلت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بشكل منهجي الرجال والفتيان وحتى الرضّع على أساس عرقي، واستهدفت عمداً النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي الوحشي»، مبيناً أن قوات الدعم السريع استهدفت المدنيين الهاربين والأبرياء، ومنعت المدنيين المتبقين من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة.

وأعلنت واشنطن تصنيف حميدتي بموجب المادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وهي الاغتصاب الجماعي للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع، مبينة أن هذا التصنيف يجعل حميدتي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.