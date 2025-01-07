على وقع فراغ رئاسي امتد لأكثر من عامين، تتجه أنظار اللبنانيين إلى مجلس النواب، (الخميس)، حيث تعقد الجلسة الـ13 المخصصة لانتخاب رئيس جديد، خلفاً للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 30 أكتوبر 2022.ويشترط أن يحصل الرئيس المنتخب على ثلثي أصوات نواب البرلمان (86 نائباً من أصل 128) في الجولة الأولى للانتخاب، أو الحصول على 65 صوتاً في الجولة الثانية للانتخاب بالجلسة نفسها، شريطة وجود ثلثي أعضاء المجلس داخل الجلسة (86 عضواً)، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسات الـ12 السابقة.وفيما يلي أبرز 4 أسماء مرشحة لرئاسة لبنان، إذا حدث توافق عليها في مجلس النواب:ـ قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يعد من أبرز الأسماء المتداولة للرئاسة، بعد أن تبنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط ترشيحه، في حين أعلن نواب آخرون التصويت لصالحه.ـ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي لم يخرج لإعلان ترشيحه، إلا أن اسمه بات ضمن الترشيحات؛ بسبب مطالبات أنصار حزبه الذي يملك أكبر كتلة نيابية مسيحية في البرلمان.ـ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يتبنى الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) ترشيحه منذ مارس 2023.ـ أخيراً جهاد أزعور الوزير السابق للمالية الذي أعلنت قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» توافقها على اسمه بعدما أعلن النائب ميشال معوض انسحابه من السباق الرئاسي لمصلحته، واستطاع الحصول على أصوات 59 نائباً في الجلسة التي تنافس خلالها مع فرنجية.