قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني: إن زيارتنا الخارجية الأولى كانت للسعودية لأهميتها الكبرى. وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم (الثلاثاء) في عمان، على أن الإدارة السورية ستفي بالتزاماتها الداخلية والخارجية. وتعهد بمكافحة تهريب المخدرات إلى الأردن، ودعا الشركات الأردنية للاستثمار في بلاده.من جهته، كشف الصفدي أن الأردن وسورية اتفقتا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات. وقال إن الاتفاق يشمل أيضاً التعاون لمنع عودة تنظيم «داعش» الإرهابي. وجدد التأكيد على وحدة وسيادة سورية، وأن بلاده ستدعمها في كل المجالات، لافتاً إلى أن «أمن سورية واستقرارها من أمننا». وأضاف: «سنعمل مع سورية لمكافحة التهريب». وأعلن أن الأردن ستتعاون مع سورية في توفير الغاز.