ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا غرب الصين، وقوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم (الثلاثاء)، إلى 95 قتيلاً و130 جريحاً، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وهز الزلزال مباني عدة في تينجري، وهي مقاطعة صينية، وشعر به سكان نيبال وبوتان والهند المجاورة.وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني بأن الزلزال وقع في الساعة (01:05 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه في تينجري وهي مقاطعة صينية ريفية تعرف باسم البوابة الشمالية لمنطقة إيفرست، وكان على عمق 10 كيلومترات.فيما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر.وأظهرت مقاطع فيديو وصور انهيارات مبانٍ تحولت إلى كومة ركام، وتحطم واجهات محلات وتضرر سيارات، كما أظهرت رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ أشخاص من تحت الركام.ووقع مركز الزلزال على مسافة حوالى 370 كلم إلى جنوب غرب لاسا كبرى مدن التبت، بحسب بيانات المركز الوطني للزلازل.يذكر أن الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين ونيبال وشمال الهند تتعرض لزلازل متكررة ناجمة عن اصطدام الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية.وأسفر زلزال قوي عن مقتل نحو 70 ألف شخص بمقاطعة سيتشوان الصينية في عام 2008، فيما هز زلزال قوته 7.8 درجة منطقة قريبة من كاتمندو عام 2015، وأودى بحياة نحو 9 آلاف شخص وتسبب في إصابة الآلاف في أسوأ زلزال تشهده نيبال.