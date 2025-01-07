اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الضربة التي وجهت للجيش السوري كانت «إعلامية ونفسية» قبل أن تكون عسكرية. وقال خلال مراسم بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، اليوم (الثلاثاء): إن الجيش السوري هُزم قبل أن يقاتل، وهذا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لنا.وكان عراقجي دعا أواخر الشهر الماضي إلى تشكيل حكومة تضم كل الأطراف السورية، مشدداً على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، فضلاً عن وحدة الأراضي والسيادة السورية ورفض التقسيم. وأكد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية.