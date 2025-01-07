على وقع استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، تستأنف حركتا فتح وحماس، اليوم (الثلاثاء)، الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة المصرية للاتفاق على آليات إدارة القطاع المنكوب بعد انتهاء الحرب. وكشفت مصادر مصرية أن هذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها الوفدان الفلسطينيان في القاهرة، بعد أن أخفقا من قبل في الخروج بصيغة لإدارة القطاع المدمر بعد أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية التي تفجرت في السابع من أكتوبر 2023. وأفصحت المصادر أن وفد حركة فتح اشترط أن تكون له الحصة الأكبر في اختيار الأعضاء الـ15 الذين سيديرون غزة.وتحدثت عن وجود ضغوط عربية من أجل التوصل إلى لجنة مهنية بعيدا عن حركتي فتح وحماس، بهدف قبولها من الأطراف الدولية للتعامل معها وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.وشهدت القاهرة خلال الأشهر الماضية اجتماعات من أجل تشكيل لجنة تدير شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب تحت إشراف الحكومة الفلسطينية في رام الله، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن.في غضون ذلك، استشهد 28 فلسطينيا في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما قتل 4 من قوات الاحتلال بينهم ضابطان في اشتباكات بمنطقة بيت حانون. وأكد شهود عيان أن دبابات الاحتلال قصفت حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بشكل عنيف، ما أسفر عن دمار واسع طال المنازل والبنية التحتية.ومع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف، يزداد تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، إذ تضررت مئات المنازل وتشرد آلاف الأشخاص، بينما تواجه المستشفيات ضغطا هائلا بسبب تزايد أعداد الجرحى والنازحين.وتعاني المستشفيات خصوصا من نقص حاد في الإمدادات الطبية، في حين يعاني السكان من نقص بالمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد في السرية 932 التابعة للواء ناحال، بالإضافة لمقتل ضابط وجندي آخرين في اشتباكات بمنطقة بيت حانون.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إجمالي عدد قتلى الجيش منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ارتفع إلى 826 ضابطا وجنديا.