اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الإثنين) جيش الاحتلال الإسرائيلي بفتح النار على قافلة تابعة له في غزة أمس (الأحد) واصفاً الواقعة بـ«المروعة».وقال البرنامج في بيان له اليوم: إن القافلة المكونة من ثلاث مركبات كانت تقل ثمانية موظفين، وتلقت 16 رصاصة بالقرب من حاجز وادي غزة من دون وقوع إصابات، مبيناً أن القافلة حصلت على تصاريح أمنية مسبقة من السلطات الإسرائيلية.وأوضح البرنامج أن القافلة كانت هويتها واضحة وتعرضت لإطلاق نار رغم حصولها على جميع التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها لم يصابوا خلال الحادث المرعب.وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال اليوم إن إسرائيل لا تزال تقيّد وصول المساعدات إلى شمال غزة، موضحاً إن إسرائيل رفضت ثلاث محاولات من الأمم المتحدة للوصول إلى شمالي قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.وطالب المسؤول الأممي بالسماح للشرطة بالعمل في شمالي قطاع غزة والمساعدة في استعادة النظام العام.في غضون ذلك، قالت مصادر طبية إن 17 فلسطينياً قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.