وسط حراسة أمنية مشددة، صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم (الإثنين)، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ على فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب بولاية رئاسية.

ورغم العواصف الثلجية إلا أن الكونغرس عقد اجتماعاً في واشنطن وصادق على نتائج الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر الماضي وحصل فيها المرشح الجمهوري ترمب على 312 صوتاً، بينما حصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 226 صوتاً.

وتم التصديق على نتائج الانتخابات في الولايات الـ50 ومنطقة العاصمة، في حفل رسمي قصير ترأسته نائبة الرئيس كامالا هاريس، منافسة ترمب في هذه الانتخابات.

وبعكس عملية التصديق السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أربع سنوات التي اقتحم فيها متظاهرون مبنى الكابيتول في محاولة لمنع التصديق، جرت العملية اليوم بسلاسة.

وكتب ترمب على منصة التواصل الاجتماعي «Truth Social»: «يصادق الكونغرس اليوم على انتصارنا العظيم في الانتخابات، لحظة كبيرة في التاريخ.. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

وكان الجمهوريون قد استحوذوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، واحتفظوا بميزة ضيقة في مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، ما سيعطي ترمب الدعم الحزبي الذي يحتاجه لتنفيذ أجندته المخطط لها، التي تستهدف على وجه التحديد، ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وخفض الضرائب.

وقالت النائبة الديمقراطية كاثرين كلارك: «يجب أن نجدد التزامنا بحماية الديمقراطية الأمريكية»، مضيفة: «بصفتنا قادة منتخبين، يجب أن يكون ولاؤنا للدستور أولاً ودائماً، نحن هنا لتكريم إرادة الشعب وسيادة القانون».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الأحد: «لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث»، مؤكداً على جهوده لضمان انتقال سلس للسلطة.