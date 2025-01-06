أعلن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، من بيروت اليوم (الإثنين)، أن الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان، مؤكداً التمسك باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.وقال هوكشتاين عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: تم إجراء مباحثات مفصلة مع رئيس البرلمان بشأن وقف إطلاق النار، مضيفاً: «قبل زيارتي لعين التينة توجّهتُ إلى الناقورة وشاركت بترؤس اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار».وذكر هوشكتاين أن انسحابات الجيش الإسرائيلي ستستمر حتى تُصبح القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام، مشيراً إلى أن الأساس هو أن يكون الجيش اللبناني الكيان الوحيد الذي يؤمن الأمن لسكان جنوب لبنان والوجود عند الخط الأزرق.واختتم الموفد الأمريكي تصريحاته بالقول: «تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني ليس سهلاً»، مشدداً على التزام بلاده بدعم الجيش اللبناني.وفي السياق ذاته، عرض قائد الجيش جوزيف عون على الموفد الأمريكي المعوقات أمام الانتشار الكامل لعناصر الجيش وأبرزها استمرار الأعمال الإسرائيلية العسكرية في عددٍ من القرى الجنوبية. وركز النقاش بين هوكشتاين وقائد الجيش على عمل اللجنة الفنية لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي يوم 26 يناير (انتهاء مهلة الـ60 يوماً).وأبلغ قائد الجيش هوكشتاين أن السبب لعدم قدرة الجيش على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل هو الوجود الإسرائيلي في القرى الجنوبية.ميدانياً، وبناء على بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة - صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة، في حضور آموس هوكشتين، بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة.وقال البيان: سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة القادمة، وستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.