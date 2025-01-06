كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إسرائيل ترغب في البقاء في بعض المواقع جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى. وأفادت في تقرير لها بأن القيادة السياسية أعلنت خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغبتها في الإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدد من أن عدم انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني يعني أنه لن يكون هناك اتفاق، وستضطر إسرائيل للتحرك.

وفي وقت سابق، أفصحت وسائل إعلام إسرائيلية عن رغبة إسرائيل في البقاء في جنوب لبنان، وتوقعت هيئة البث الإسرائيلية أن تبلغ تل أبيب واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما، المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وقالت صحيفة «هآرتس» نهاية ديسمبر الماضي، إن الجيش الإسرائيلي يخطط بالفعل لاحتمال البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

ونقلت عن مصادر في الجيش أنه يعتزم البقاء بعد انقضاء فترة الشهرين في 27 يناير الجاري إن لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته المضمنة في الاتفاق ببسط سيطرته على كامل الجنوب.

وأضافت أنه في هذه الحالة ستبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها حاليا حتى يكمل الجيش اللبناني انتشاره.

ووفق «هآرتس»، فإن الجيش الإسرائيلي موجود حاليا في كل القرى اللبنانية القريبة من السياج الحدودي، وباشر وضع البنية التحتية لإقامة نقاط عسكرية على طول الحدود الشمالية، ويعتزم إقامة بعض النقاط في الجانب اللبناني من الحدود.