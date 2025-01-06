فيما يكتفي تنظيم داعش الإرهابي بالإشارة إلى أن قائده أبو حفص القرشي، يرجّح محللون أن يكون الزعيم الصومالي لتنظيم داعش عبدالقادر مؤمن صاحب اللحية برتقالية اللون المصبوغة بالحناء هو الرجل الأقوى في التنظيم، وإنْ كان لا يحمل اللقب رسمياً.ويتساءل مراقبون عن هوية الشخصية التي تقف خلف هذا الاسم المستعار الذي أورده تنظيم داعش الإرهابي لقائده، لكن هناك شخصاً واحداً يثير الاهتمام وهو عبدالقادر مؤمن الذي يرجّح بأنه المسؤول عن إدارة التنظيم من الصومال.ويرى عدد من الخبراء في المركز الدولي لدراسة التطرف أن مؤمن هو الشخصية الأهم، والأكثر قوة، والمسيطر على شبكة تنظيم داعش العالمية، مؤكدين أن مؤمن من بين الوجوه المهمة التي تمكنت من البقاء على قيد الحياة حتى الآن، وهو ما يمنحه نوعاً من المكانة ضمن المجموعة رغم أن قيادات التنظيم الإرهابي قتلت واحداً تلو الآخر.ورغم أن هناك اعتقاداً قبل بضعة أشهر بأنه قُتل بضربة أمريكية، لكن لا دليل يؤكد مقتله، ويُفترض بأنه حي ويواصل العمل، بحسب الخبراء الذين أكدوا أن الصومال مهمة للتنظيم لأسباب مالية، كونها تمثل حلقة وصل مالية بين فلول التنظيم الإرهابي في الكونغو وموزمبيق وجنوب أفريقيا واليمن وأفغانستان.عاش مؤمن المولود في منطقة بونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي في السويد قبل الاستقرار في إنجلترا حيث حصل على الجنسية البريطانية، وعُرف في لندن وليستر في مطلع الألفية كداعية متشدد في المساجد المتطرفة، وفي تسجيلاته المصورة التي انتشرت على الإنترنت.وقيل إنه أحرق جواز سفره البريطاني فور وصوله إلى الصومال، وسرعان ما أصبح ينشر الدعاية لصالح حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، قبل انشقاقه لينضم إلى صفوف تنظيم داعش عام 2015.وقال مسؤول استخباراتي أوروبي إن مؤمن يسيطر على أرض صغيرة لكنه يحظى بجاذبية كبيرة، ويوزّع المتطوعين والمال، مشيراً إلى أن مؤمن موّل أيضا المتمردين الأوغنديين من القوات الديموقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم داعش في جمهورية الكونغو البالغة أعدادهم الآن ما بين ألف و1500 عنصر، بحسب المسؤول.