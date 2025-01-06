أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم (الإثنين) عزمه الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم بعد تعيين زعيم جديد، موضحاً أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار البديل.وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا إنه قرر التنحي بعدما تحدث مع عائلته، وبعد تفكير عميق بشأن مستقبله، موضحاً أن زعيماً جديداً سيستمر في حمل قيم الحزب الليبرالي.وكان رئيس الوزراء الكندي الذي عاد من عطلة عيد الميلاد قد واجه منتصف الشهر الماضي استقالة مفاجئة من وزيرة المالية كريستيا فريلاند، لكن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستدعم التصويت للإطاحة بحكومة الأقلية التي يرأسها ترودو.وأثارت الاستقالة «المفاجئة» لوزيرة المالية وانتقادها العلني لرئيس الوزراء جاستن ترودو، صدمة تهدد بتفكيك حكومة كندا المعروفة بالاستقرار، لكن بعد تنحي ترودو عن رئاسة الحزب، فقد يؤخر الليبراليون عودة البرلمان لمنحهم الوقت لاختيار زعيم جديد، خصوصاً أنهم لا يتمتعون بأغلبية مطلقة في البرلمان، لكنهم كانوا يعتمدون على دعم الحزب الديمقراطي الجديد لتمرير التشريعات والبقاء في السلطة.وكانت صحيفة «غلوب آند ميل» قد قالت إن من المرجح أن يعلن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي.ترودو وصل إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021، لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.