وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ اليوم (الإثنين)، إلى صنعاء وذلك بعد يوم من زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط ولقائه عددا من كبار المسؤولين العمانيين بينهم وكيل وزارة الخارجية وبحث معهم الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن.وأفاد مكتب المبعوث الأممي في تدوينات على حسابه في «إكس» أن غروندبرغ وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط بسلطنة عمان، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.وقال المكتب: الزيارة جزء من جهود المبعوث الأممي المستمرة لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مبيناً أن المبعوث يخطط لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام القادمة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها.