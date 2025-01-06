رجحت صحيفة «غلوب آند ميل» أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، وسط معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي. ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر مطلعة على شؤون الحزب الداخلية قولها: «إن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر اليوم (الاثنين)، لكن مصادر أخرى رجحت أن يكون الإعلان المرتقب أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني من المقرر عقده الأربعاء».

وبحسب صحيفة «غلوب»، فإنه في حال حدثت الاستقالة لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.

يذكر أن ترودو وصل إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021، إلا أنه في الوقت الحاضر يتخلف عن منافسه الرئيسي المحافظ بيار بواليافر بفارق نحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي.