قُتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتان، وأصيب 4 آخرون بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان بالقرب من مستوطنة «كدوميم» شرق قلقيلية اليوم (الإثنين).وأعلنت مصادر إسرائيلية أن عملية إطلاق النار استهدفت حافلة ومركبات على شارع 55 في منطقة مستوطنة كدوميم، أصيب خلالها 7 أشخاص إسرائيليين، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح متوسطة.وتحدثت المصادر عن إطلاق نار من سيارة مارة أمام حافلة على طريق 55، بالقرب من قرية بوندوك. ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات كبيرة إلى المكان.وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه خلال هجوم بالضفة الغربية المحتلة سقط 3 قتلى، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار على حافلة، وأكدت أن الهجوم استهدف حافلة بين مستوطنتي بوندوك وكيدوميم في الضفة الغربية. ولفتت إلى أن السيارة التي كان يستقلها المنفذان فرت إلى منطقة نابلس.وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت في قلقيلية في شمال الضفة الغربية.ووفق مصادر إسرائيلية، فإن عملية إطلاق النار وقعت صباح اليوم قرب قرية الفندق، حين فتح النار من مركبة على مركبتين وحافلة للمستوطنين.وذكرت المصادر الإسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار شرق قلقيلية انسحبوا من المكان وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.وحسب إذاعة جيش إسرائيل فإن التقديرات الأمنية تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.