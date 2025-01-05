فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع سيتوجه غداً (الإثنين)، إلى قطر لإجراء مفاوضات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع الفصائل الفلسطينية، كشف مسؤول في حركة حماس اليوم (الأحد)، عن موافقة الحركة على قائمة تضم 34 أسيراً قدمتها إسرائيل لمبادلتهم في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.وقال المسؤول في تصريحات صحفية: أي اتفاق مشروط بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين موجودين أيضاً في العاصمة القطرية للمشاركة في المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين قولهم إن جولة المفاوضات القادمة حاسمة ومصيرية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي الذي يجري مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس الفلسطينية، استقل طائرته قبل ظهيرة الأحد، عائداً إلى تل أبيب، قادماً من الدوحة التي وصل إليها الجمعة.وقالت الهيئة إن نتنياهو دعا عدداً محدوداً من الوزراء لإجراء ما وصفته بـ«محادثات أمنية» في القدس، في وقت متأخر من مساء السبت، مبنية أن رئيس حزب شاس الديني أرييه درعي كان من المشاركين في هذا الاجتماع الذي بحث أيضاً ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.واعتبر مسؤولون إسرائيليون مشاركون في المفاوضات، أن بث «حماس» فيديو ظهرت فيه إحدى المحتجزات الإسرائيليات في غزة يشير إلى أن الحركة تتعرض لضغط وترغب في إبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدين وجود تقدم بالمفاوضات، لكنهم قالوا إن الطريق لا يزال طويلاً.