أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام اليوم (الأحد) نجاح فرقها في انتزاع 1,151 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحصيلة المنتزعة تشمل 1,115 ذخيرة غير متفجرة و32 لغماً مضاداً للدبابات.

وقالت الغرفة في بيان إن الفرق نجحت في تطهير 299,442 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي إن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 3 يناير الجاري 477,583 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مبيناً في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي، أن الحصيلة تتوزع على 316,862 ذخيرة غير منفجرة و8,184 عبوة ناسفة، إضافة إلى 145,887 لغماً مضاداً للدبابات و6,690 لغماً مضاداً للأفراد.

وأضاف القصيبي في بيانه أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 63,678,113 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.