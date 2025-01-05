نفى مصدر مسؤول مصري، اليوم (الأحد)، المعلومات المضللة التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم القاهرة توجيه ضربات للحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبيرة جراء التهديدات ضد قناة السويس.ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المقربة من السلطات المصرية، عن ما وصفته بـ«مصدر مصري مسؤول» قوله: مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة، ليس لها أساس من الصحة.وكان الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب يهوشوع ميري ليختر، قد قال في منشور على حسابه في «إكس» إن لديه معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد الحوثي، بضغط إسرائيلي، رداً على استمرار هجماتها في البحر الأحمر. مضيفاً: إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع الحوثي؛ لوقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الملاحة عبر البحر الأحمر.