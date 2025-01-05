فيما تتأهب أمريكا لخطر العواصف الثلجية والثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة وفرضت الطوارئ في عدد من الولايات، أغلقت بريطانيا اليوم (الأحد)، عدة مطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب الثلوج الكثيفة والجليد.

وغطت الثلوج مساحات شاسعة من المملكة المتحدة بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 10 تحت الصفر بما فيها معظم إيرلندا الشمالية، وأغلب اسكتلندا، وجزء كبير من وسط وشمال إنجلترا، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، وتخضع جميع مناطق ويلز تقريباً لتحذير من الأمطار باللون الأصفر.

وأعلن مطار مانشستر، ثالث أكبر مطار في البلاد من حيث حجم الركاب، غلق مدارجه مؤقتاً بسبب الثلوج الكثيفة، موضحاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن أفراد الطاقم على الأرض كانوا يعملون على إزالة الثلوج من المدرج، قبل إعادة فتح المدرج نحو الساعة 9:45 صباحاً، كما أغلق مطار جون لينون في ليفربول مدرجه مؤقتاً صباح اليوم بسبب الثلوج، قبل إعادة فتحه الساعة 10:15 صباحاً.

وقال مطار نيوكاسل الدولي إن تساقط الثلوج الكثيفة والمستمرة تسبب في تعطيل جداول الرحلات. في حين، أعلن مطار برمنغهام على حسابه في «إكس» الإغلاق لعدة ساعات نحو منتصف الليل حتى يتمكن الموظفون من إزالة الثلوج، لكنه أعيد فتحه في وقت لاحق من اليوم نتيجة لعمل فرق مرنة طوال الليل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مطار بريستول في غرب إنجلترا أغلق أبوابه،(السبت)، بسبب ظروف الطقس الصعبة لكنه أعاد فتحه في وقت لاحق من المساء، محذراً من أن الإغلاق قد يؤثر على الرحلات المغادرة اليوم (الأحد).

في الوقت ذاته، أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية أن طرق القطارات في إنجلترا وأسكتلندا وويلز تأثرت أيضا بالطقس السيئ، مؤكدة انقطاع الخدمة بسبب الجليد والثلوج وفرض قيود على السرعة وإغلاق الخطوط لضمان قدرة القطارات على السير بأمان على السكك الحديدية.

وحذرت شركة الطرق السريعة الوطنية، الشركة الحكومية التي تدير الطرق الرئيسية في إنجلترا، من الطقس القاسي على مستوى البلاد بسبب تساقط الثلوج في جميع أنحاء إنجلترا يومي أمس واليوم، مطالبة مستخدمي الطرق بتوخي الحذر.

من جهة أخرى، أعلن حاكما ولايتي كنتاكي وفرجينيا الأمريكيتين حالة الطوارئ تحسبا للعاصفة الشتوية ووجهت السلطات لأكثر من 60 مليون شخص في الولايات المتحدة تنبيهات أو تحذيرات أو نصائح بخصوص الطقس الشتوي هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى أن المنطقة الممتدة شرقا من نبراسكا وكانساس حتى أوهايو وإنديانا وجنوب غرب بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا ستشهد تساقط ثلوج بسمك يراوح بين 2.54 سنتيمتر إلى 30 سنتيمترا وقد يتسبب الجليد في تدمير خطوط الكهرباء، وهذا قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.