جدد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، اليوم (الأحد)، دعوته إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، مبدياً مخاوفه من خطر تلك العقوبات على الاقتصاد في البلاد التي تنفست الصعداء بعد سقوط نظام الأسد.وقال الشيباني للصحافيين على هامش زيارته إلى قطر: «نطالب أمريكا برفع العقوبات عن الشعب السوري، ونقلنا للدوحة توجساتنا ومخاوفنا من التحديات، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية»، مضيفاً: «نطمح أن نقدم حكومة يشعر الشعب السوري بأنها تمثله وتمثل كافة مكونات السوريين، ونطمح في تمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية والأساسية».وشدد على ضرورة احترام سيادة الشعب السوري وأراضيه، وذلك عقب اجتماع مع وزير الدولة القطري محمد الخليفي في العاصمة القطرية الدوحة.وأوضح الخليفي أنه بحث مع الوزير السوري خطوات تساهم في بناء الدولة السورية، فيما قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بحث مع وفد سوري رفيع المستوى، يضم الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، آخر التطورات في سورية.وأضافت في بيان أن الجانبين ناقشا أيضاً تعزيز المساعدات الإنسانية القطرية لسورية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء دعم الدوحة لوحدة سورية وسيادتها واستقلالها.من جهة أخرى، دوت انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، اليوم. وبحسب وسائل إعلام، فإن الانفجار وقع في مستودعات تابعة لـ«اللواء 58» التابع لجيش النظام السابق، تحوي صواريخ وذخائر في قرية صهيا بريف دمشق.وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت هجمات صاروخية على مستودعات أسلحة تابعة للجيش السوري السابق في جنوب غرب دمشق، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية حتى الآن.