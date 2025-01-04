اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم (السبت) إسرائيل بارتكاب انتهاك جديد في جنوب لبنان، موضحة أن العمليات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية شمال الخط الأزرق الذي يفصل بين البلدين مستمرة.وقالت «اليونيفيل» في بيان: «شاهد جنود حفظ السلام صباح اليوم جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تدمر برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابعاً للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لـ«اليونيفيل» في المنطقة»، مضيفة: «التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات «اليونيفيل» والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي».وطالبت «اليونيفيل» جميع الأطراف تجنّب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، التي من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر.ويعد هذا البيان للقوات الأممية هو الأول في 2025، بعد أن دعت في أواخر ديسمبر الماضي إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في الوقت المحدد.