سيطر الجيش اليمني اليوم (السبت) على معسكرات سرية لتنظيم «القاعدة» في وادي اتصابة بمحافظة أبين جنوب البلاد، وبحسب مصادر عسكرية يمنية فإن حملة واسعة أطلقها الجيش اليمني بإسناد من القوات الأمنية في محور أبين ضمن عمليات (سهام الشرق) وتمكن من تطهير عدد من المناطق الوعرة التي يتخذها تنظيم «القاعدة» مركزاً له لتنفيذ جرائمه الإرهابية.وأوضحت المصادر أن المناطق التي جرى تطهيرها تقع في مديريتي أحور والوضيع بمحافظة أبين وجميعها مناطق جبلية وعرة تستخدمها فلول «القاعدة» الإرهابية كمعسكر ومنافذ للعبور إلى الشعاب والجبال المحاذية لمحافظة شبوة لتنفيذ جرائمها الإرهابية، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على معسكر وادي اتصابة وتطهير مناطق خبر المراقشة بعد مواجهات عنيفة مع فلول التنظيم الإرهابي.وذكرت المصادر أن الجيش والأمن تمكنا من إحكام السيطرة على المنطقة ومحاصرة فلول التنظيم داخل المعسكر والقضاء عليهم بالكامل، فيما تجري ملاحقة عدد من الفارين في إطار خطة مكافحة الإرهاب.من جهة أخرى، تواصل المليشيا الحوثية تصعيد هجماتها على مواقع الجيش الوطني في محافظتَي تعز ومأرب لكن الجيش تصدى لها وأفشل محاولات التسلل والهجمات وكبدها خسائر فادحة.