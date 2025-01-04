حذر الخبير في الشؤون الأفريقية بالقاهرة الدكتور رامي زهدي من تزايد الأعمال الإرهابية في الصومال لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن «داعش» أصبح أكثر نشاطاً في منطقة القرن الأفريقي، ويستغل حالة المشهد الأمني المعقد بدول القارة السمراء.ولفت إلى أن الوضع الأمني في القارة السمراء جعل التنظيم يمضى أكثر قدماً في جرائمه وآخرها ما جرى في ولاية بونتلاند الصومالية، مبيناً أن تنظيم داعش الإرهابي يوجه رسالة إلى منافسته الشرسة «حركة الشباب» التابعة لتنظيم القاعدة أنه موجود وبقوة، ويسعى لإقامة إمارته، وطرد الحركة من المناطق التي تسيطر عليها.وقال زهدي لـ«عكاظ»: العمليات الإرهابية لداعش في بداية العام الجديد التي تزامنت مع بدء انتقال مهمة السلام الأفريقية من مهمة «آتميس» التابعة للاتحاد الأفريقي لنظيرتها «أوصوم» هي محاولة لإثبات حضور في الصومال، ورسالة على أنه قادر على تنفيذ هجمات نوعية، وحشد أعضائه ومؤيديه لضخ دماء جديدة في صفوفه، وهو ما جعل التنظيم في حاجة إلى شن هجمات كبيرة تثبت قدرته على الاستمرار.