أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (السبت) اعتقال 4 مراهقين روس كانوا يخطّطون لارتكاب ما وصفه بـ«هجوم إرهابي» بقنبلة في أماكن مزدحمة في يكاترينبرج (شرق موسكو).ونقلت وكالة «ريانوفوستي» للأنباء الروسية عن الجهاز قوله في بيان: «تم اعتقال 4 مواطنين من مواليد عامي 2007 و2008 يتبنون أفكار منظمة إرهابية محظورة في روسيا، وخططوا لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع، في أماكن يتواجد بها العديد من المواطنين في مدينة يكاترينبرج»، موضحاً أن اثنين من المعتقلين كانا متورطين أيضاً في حريق متعمد لسيارة تابعة لوزارة الداخلية وقع في 22 ديسمبر 2024.وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه صادر مكونات العبوة الناسفة، وأجهزة اتصال وتعليمات تصنيعها من المهاجمين.بدورها قالت السلطات المحلية في يكاترينبرج إنها فتحت تحقيقا جنائيا بموجب المواد المتعلقة بـ«التحضير لهجوم إرهابي، فضلاً عن التخزين غير القانوني وإنتاج المتفجرات أو الأجهزة المتفجرة»، ويقوم جهاز الأمن الفيدرالي بجمع الأدلة على الأنشطة الإجرامية للمحتجزين.يذكر أن روسيا أعلنت في ديسمبر الماضي القضاء على 4 عناصر ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يستعدون لتفجير مركز شرطة في العاصمة موسكو.