أعلنت السلطات السورية، اليوم (السبت)، استئناف مطار دمشق الدولي، الأكبر في سورية، تسيير الرحلات الدولية من وإلى العاصمة بدءاً من الثلاثاء 7 يناير. يأتي هذا القرار بعد تعليق الرحلات إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

وصرّح رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي لوكالة الأنباء السورية (سانا) قائلاً: «نعلن استقبال الرحلات الجوية الدولية في مطار دمشق الدولي اعتباراً من 7 يناير 2025»، وذلك بعد نحو شهر من انتهاء حكم الأسد.

وأضاف الصليبي: «نطمئن شركات الطيران المحلية والدولية أننا في طور إعادة تأهيل مطاري حلب ودمشق بالكامل، بمساعدة شركائنا، لاستقبال الرحلات من جميع أنحاء العالم».

وكان المطار قد استقبل خلال الفترة الماضية طائرات تحمل مساعدات دولية أو تقل مسؤولين أجانب، في حين استؤنفت الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة المطار تعليق الرحلات الجوية حتى 1 يناير 2025، باستثناء الرحلات الحاصلة على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وتقرر إخلاء مطار دمشق الدولي من الموظفين في 8 ديسمبر، مع وقف جميع الرحلات عقب العمليات العسكرية التي سبقت سقوط النظام.