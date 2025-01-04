تتواصل المواجهات في شمال شرق سورية بين قوات سورية الديموقراطية (قسد) والفصائل المسلحة الموالية لتركيا منذ أسابيع. وأكد شهود عيان اليوم (السبت) اندلاع اشتباكات متقطعة خلال الساعات الماضية بين "قسد" والفصائل في ريف منبج الجنوبي والشرقي.وحسب مصادر «قسد» فإن طائرات حربية تركية استهدفت محيط سد تشرين ومدينة دير حافر بـ٨ ضربات. وأفادت بأن حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة منذ ٢٣ يوما ارتفعت إلى ٢٢٠ قتيلاً بينهم ٦٢ من قوات «قسد».وتسيطر قوات سورية الديموقراطية على كامل محافظات الحسكة والريف الشرقي الشمالي لمحافظة دير الزور.من جهة أخرى، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد الصليبي أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات الدولية اعتبارا من السابع من يناير الجاري.وقال الصليبي للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): «نعلن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير».وكان وزير النقل في الإدارة الجديدة بهاء الدين شرم قال إن المطار قد يستطيع استقبال الرحلات الجوية خلال أسبوع. وأضاف الوزير: "طلبنا من جميع العاملين في المطار العودة إلى عملهم".يذكر أن المطار كان أصدر سابقاً إشعار «نوتام» المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أكد فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري.وبحسب نص الإشعار، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى تاريخ 18 ديسمبر.