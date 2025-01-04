فيما دعا 8 أعضاء في الكنيست الإسرائيلي وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى تطهير شمال قطاع غزة من السكان، عبر إصدار أوامر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة، لا تزال حرب الإبادة مستمرة، إذ سوت الغارات المستشفيات بالأرض، ولجأت إسرائيل إلى خنق السكان عبر تقليص المساعدات؛ بهدف إجبار سكان شمال القطاع المنكوب إلى المغادرة.وأعلن تلفزيون فلسطين، اليوم (السبت)، مقتل 26 شخصاً أكثر من نصفهم من الشمالخلال قصف لقوات الاحتلال، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على منازل في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالي القطاع.وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كشفت أن أعضاء في الكنيست (البرلمان) طالبوا وزير الدفاع بإصدار أمراً بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة.ووفق الصحيفة، فإن الأعضاء الثمانية من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، طالبوا الجيش بـ«تطهير شمال غزة من السكان». ودعا النواب الجيش إلى «استخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء»، بحسب الصحيفة.وقتل نحو 30 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على غزة، أمس (الجمعة)، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع في ظل الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهراً مع حركة حماس التي أعلنت استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: «يوم قاسٍ على سكان قطاع غزة وتحديدًا في مدينة غزة؛ بسبب القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف».وأعلن سقوط «ما يقرب من 30 قتيلاً، بينهم عدد من النساء والأطفال، وأكثر من 150 جريحًا»؛ جراء الغارات الجوية في جميع أنحاء القطاع.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 40 نقطة تجمع لحماس، ومراكز قيادة وسيطرة تابعة للحركة في مختلف أنحاء قطاع غزة.