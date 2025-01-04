قبل نحو أسبوعين من مغادرته البيت الأبيض في الـ20 من يناير الجاري، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر للموافقة على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار. ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين أن الصفقة التي تحتاج إلى موافقة من لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ - تتضمن صواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM للطائرات المقاتلة للدفاع ضد التهديدات المحمولة جواً، بما في ذلك الطائرات دون طيار.وتشمل كذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ Hellfire AGM-114 لطائرات الهليكوبتر الهجومية، إضافة إلى قنابل صغيرة القطر، ومجموعات ذيل JDAM التي تحول «القنابل الغبية» إلى ذخائر دقيقة، ورؤوس حربية تزن 500 رطل، وصمامات قنابل.وأفاد الموقع الأمريكي بأن هذه الصفقة ربما تكون آخر مبيعات أسلحة لإسرائيل تحت إدارة بايدن المنتهية ولايتها. وقال إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس بشكل «غير رسمي».وأضاف أن الصفقة تأتي في ظل مزاعم من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره خلال الأشهر الأخيرة بأن جو بايدن فرض حظراً للأسلحة على إسرائيل بشكل غير معلن.يذكر أن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي، كانوا قد دعوا الإدارة الأمريكية إلى ربط تسليح إسرائيل باشتراطات تتعلق بإدارتها للحرب على قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي في القطاع، لكن الرئيس بايدن امتنع عن اتخاذ هذه الخطوة، بحسب ما كشف «أكسيوس».ووفقاً لما أورده الموقع، فإن الصفقة الأخيرة المحتملة تمثل اتفاقاً طويل الأمد وقد يتم توفير بعض بنودها من المخزونات الأمريكية الحالية، لكن معظم الإمدادات ستسلم خلال عام أو أكثر.يذكر أن الولايات المتحدة تمثل الداعم الأكبر لإسرائيل في حربها على غزة، إذ إنها أمدتها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي وبحري منذ أكتوبر عام 2023.