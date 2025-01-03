قال وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إن المملكة أكدت استعدادها للمشاركة في نهضة سورية ودعم وحدتها وسلامة أراضيها. وعبَّر في منشورات نشرها عبر صفحته على منصة «إكس» اليوم (الجمعة) عن شكره للرياض على حفاوة الاستقبال والترحيب بأول زيارة تاريخية لوفد سورية الجديدة.وأضاف الشيباني: «عبرنا عن أهمية سورية في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية».وأفاد بأن المملكة العربية السعودية عبَّرت عن دعمها للشعب السوري والإدارة الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة في نهضة سورية ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.وكان وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عقد أمس (الخميس) لقاء مع الشيباني، ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات في الإدارة الجديدة.ووصف وزير الدفاع اللقاء بـ«المثمر» عبر حسابه على منصة «إكس». وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع في سورية، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها.