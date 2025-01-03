كشفت حركة حماس أنها تلقت العديد من المبادرات والمقترحات لإنقاذ «صفقة» غزة. وأفادت في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأنها أبدت مرونة وتعاملت بإيجابية مع مبادرة مصر لإدارة غزة، وغيرها من المبادرات من أجل توحيد الصف الفلسطيني.ووفقا للبيان، فإن الحركة تجاوبت مع الجهود المصرية وسعت لتشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملت بإيجابية مع مبادرة مصر المدعومة عربيًا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني.وكانت العاصمة المصرية القاهرة استضافت مطلع شهر ديسمبر مشاورات بين وفدين من حماس وفتح، وانتهت بالاتفاق على إنهاء الخلافات والتعاون المشترك بينهما في إدارة شؤون غزة.لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا يزال يرفض أن تستلم إدارة غزة حركة حماس أو السلطة الفلسطينية، زاعما أن الأخيرة تتعاطف مع الإرهابيين.وتشكل إدارة غزة إحدى القضايا الإشكالية بالنسبة لتل أبيب، إذا ما تم التوصل في المرحلة الأولى إلى وقف إطلاق النار.