أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) عزم بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سورية، مؤكداً انه اطّلع على تقرير من وزير الخارجية أندريه سيبيها عن زيارته لسورية (الاثنين).وقال زيلينسكي: «نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سورية والتعاون مع المنظمات الدولية».من جهة أخرى، نقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الذي التقى قائد إدارة العمليات الذي وصفته بـ«الزعيم الفعلي لسورية» أحمد الشرع في دمشق، قوله: «ننطلق من حقيقة أن سورية الجديدة ستصبح دولة تحترم القانون الدولي، بما في ذلك سلامة أراضي أوكرانيا».وأفادت الصحيفة بأن الشحنة الأولى من القمح الأوكراني تمثل جزءاً بسيطاً مما تحتاجه سورية، لكن كييف تقول إن هناك المزيد من الشحنات في الطريق.وقال سيبيها إنه نقل رسالة من زيلينسكي إلى الشرع يقول فيها: «نحن معكم ومستعدون للمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية والاستقرار والأمن الغذائي».وكان وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني قال إن بلاده وأوكرانيا تناقشان إقامة شراكات استراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.