كشف مصدر عراقي حكومي أن البقاء على الحياد تجاه الأزمات الكبيرة في المنطقة هو ما دفع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لإرجاء زيارته إلى إيران، والتي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، لإشعار آخر، غير أن اتصالات أجرتها طهران مع بغداد أعادت ترتيب الموعد من جديد على أن يقوم السوداني بزيارة إيران نهاية الأسبوع القادم.وحددت طهران وبغداد، حسب المصدر، جدول أعمال الزيارة المرتقبة، واستحوذت القضايا الاقتصادية على الجزء الأكبر منه، فيما احتلت القضايا السياسية هامشا صغيرا، وأن التركيز الأكبر خلال هذه الزيارة سيكون منصبا على ملف الغاز جراء مرور العراق بأزمة في توفير الطاقة الكهربائية بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني منذ أكثر من شهر.المصدر ذاته استبعد أن يكون وراء توقف الغاز الإيراني عن العراق موقف سياسي وإنما يعود السبب الحقيقي إلى نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وزيادة الحاجة للتدفئة.وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت في 24 من شهر نوفمبر الماضي، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط، ما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.