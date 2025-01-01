وسط ترحيب شعبي واسع، أتلف مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم (الأربعاء) 1063 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة باب المندب غرب اليمن، ووفقاً لموقع المشروع فإن عملية التفجير شملت الإتلاف على 446 طلقة منوعة، 391 فيوزاً منوعة.

وأشار إلى أن العملية أتلفت أيضاً 97 قذيفة منوعة، و5 صواريخ، و93 لغماً مضاداً للدبابات، و31 لغماً مضاداً للأفراد، مبيناً أن عملية الإتلاف تمت وفق المعايير الدولية للتخلص الآمن من الألغام ومخلفات الحرب، في موقع بعيد عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية.

وتلقى عمليات التخلص من مخلفات الحرب ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين اليمنيين كون هذه المخلفات تشكل تهديداً كبيراً على حياتهم، معتبرين إزالتها هي عودة للحياة الطبيعية والتحرك بأمان في الطرق والمزارع والوديان والشعاب.

ويواصل مشروع مسام جهوده لحماية المدنيين في اليمن على كافة الأصعدة بدءاً من إزالة الألغام مروراً بالقضاء على مخلفات الحرب وتفجيرها وانتهاء بالتوعية بمخاطر الألغام على المجتمع.

وشهدت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب انطلاق أربع دورات إعلامية تخصصية لتأهيل 100 إعلامي وإعلامية من طلاب وخريجي قسم الإعلام والعاملين في المؤسسات الإعلامية بالمحافظة، و تنظم الدورات نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب بالتنسيق مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبدعم من مشروع مسام لنزع الألغام – اليمن.

الدورات التي تستمر لمدة خمسة أيام على مجالات وتشمل صحافة السلام، الصحافة الرقمية، التقديم الإذاعي والتلفزيوني، وإنتاج البودكاست، تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتحسين كفاءاتهم الإعلامية وتعزيز قدراتهم المهنية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور علي سيف الرمال، ووكيل المحافظة، الدكتور عبدربه مفتاح، على أهمية هذه البرامج التدريبية في تطوير أداء الإعلاميين في ظل التحولات المتسارعة في عالم الإعلام، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الإعلامية لدعم المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي، وفضح انتهاكاتها وسلوكها الإجرامي الذي يستهدف مقدرات الوطن ومكتسباته.

وأشاد مفتاح بدور مشروع مسام في دعم هذه الفعاليات، مؤكداً على إدراك المشروع لأهمية الإعلام كجزء أساسي في المعركة الوطنية، إلى جانب جهوده الكبيرة في نزع الألغام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.