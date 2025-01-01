قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما دهست شاحنة حشداً كبيراً في شارع بوربون في الحي الفرنسي في نيو أورليانز الأمريكية، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة، اليوم (الأربعاء). ونقلت قناة «سي.بي.إس نيوز» عن شهود عيان تأكيدهم أن شاحنة صدمت حشداً بسرعة عالية، ثم ترجل السائق وبدأ في إطلاق النار، وردت الشرطة بإطلاق النار.وأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان «الاستجابة حاليا لحادثة أدت إلى عدد كبير من الإصابات، نجم عنها دهس آلية حشدا كبيرا في شارع كانال وبوربون».وتأتي الحادثة في وقت تستعد المدينة لاستضافة بطولة Sugar Bowl ماس اليوم، إذ تجذب مباراة كرة القدم الجامعية السنوية مشجعين من جميع أنحاء البلاد؛ وستضم البطولة لهذا العام جامعتي جورجيا ونوتردام.وقال شهود عيان لـ«سي إن إن» إن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة تحولت إلى رعب عندما اصطدمت سيارة بالحشد. ونقلت عن كيفن جارسيا (22 عاما): «كل ما رأيته كانت شاحنة تصطدم بالجميع على الجانب الأيسر من رصيف بوربون، مضيفا أنه سمع دوي طلقات نارية». وأفاد شاهد آخر بأن الحادثة وقعت أثناء مغادرته ملهى ليلي في شارع بوربون.وأضاف أن رجال الشرطة طلبوا منا مغادرة المنطقة بسرعة، رأيت بعض الجثث التي لم يتمكنوا حتى من تغطيتها، وأعدادا من الناس يتلقون الإسعافات الأولية.