من المقرر أن تجري إيران محادثات حول البرنامج النووي مع «الترويكا الأوروبية» التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 13 يناير في جنيف، بعد نقاشات سابقة استضافتها سويسرا في نهاية نوفمبر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.ونقلت وكالة «إسنا» عن المبعوث الإيراني إلى الاجتماع السابق في جنيف كاظم غريب آبادي، قوله: إن الاجتماع سيكون «مشاورات وليس مفاوضات».ويأتي الاجتماع المرتقب قبل نحو أسبوع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، مهندس سياسة «الضغوط القصوى» على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021)، إلى البيت الأبيض.وتبنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي قراراً يدين إيران لعدم تعاونها في الملف النووي، خلال مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وردت طهران بتشغيل أجهزة طرد مركزي إضافية لمواصلة تخصيب اليورانيوم، في إطار برنامجها النووي.