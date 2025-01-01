كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان استعداده للانخراط في مبادرة حقيقية لإنهاء الحرب، إلا أنه رفض القبول بعودة الأوضاع كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام قبل الماضي.وقال البرهان في خطاب له بمناسبة الذكرى 69 للاستقلال، أمس (الثلاثاء): «إن البلاد وهي تعد العدة لحسم المعركة لمصلحة الشعب لا يمنعها ذلك من الانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى مواطنهم وانتفاء ما يهدد حياتهم مرة أخرى».ولفت إلى أن المبادرات والمنابر الداعية لوقف الحرب تعددت، لكن الطريق كان واضحا وهو طريق الشعب بعدم عودة الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023، مشددا على أنه لا يمكن القبول بوجود ما وصفها «مليشيات القتلة» وداعميهم مرة أخرى.ولفت البرهان إلى أنه رغم استمرار الحرب وتداعياتها فقد استجابت الحكومة لكل متطلبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين. وأكد أن ما يشاع عن المجاعة محض افتراء وقصد منه التدخل في الشأن السوداني.ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.واندلعت حرب السودان قبل انتهاء عملية سياسية بناء على «الاتفاق الإطاري» الذي وقعه في 5 ديسمبر 2022 المكون العسكري في السلطة الانتقالية آنذاك وقوى مدنية أبرزها «الحرية والتغيير-المجلس المركزي»، وفشلت فيها الأطراف بحل مسألة دمج الدعم السريع داخل المؤسسة العسكرية.وبرزت الخلافات بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج الدعم السريع في الجيش، وهو بند رئيسي في الاتفاق الإطاري لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.