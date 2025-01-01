بعد إجراء أول اتصال رسمي بين مصر والإدارة الجديدة في سورية، أكد وزير خارجية سورية أسعد حسن الشيباني أن ⁧مصر⁩ و⁧سورية⁩ يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد، مشدداً على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.

من جانبها كشفت الخارجية المصرية تفاصيل ما دار خلال الاتصال الذي أكده المتحدث باسم الوزارة السفير تميم خلاف، بأن الوزير عبدالعاطي شدد على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار فى سورية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف أن مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي فى سورية بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سورية وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن وزير الخارجية المصري كذلك على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سورية، مضيفا أن عبد العاطي طالب كذلك أن تكون سورية مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة.

ودعا الوزير المصري إلى أن يكون للقوى السياسية الوطنية دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سورية ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، موضحا أنه تم الاتفاق في نهاية الاتصال على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة.