على وقع نتائج الانتخابات التي جرت عام 2024 شكلت عنواناً للتغيير في دول العالم خصوصاً الكبرى منهما كأمريكا، التي شهدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فيما تمسكت بعض الشعوب برؤسائها كروسيا والهند، لكن الأنظار تتجه نحو انتخابات عام 2025 والتي يتوقع أن تشهد 10 دول انتخابات حاسمة.وبحسب «مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكي فإن 10 انتخابات يجب مراقبتها في 2025، في معظم الحالات، تاريخ الانتخابات معروف لكن في بعضها، لا يزال التاريخ الدقيق غير محدد وتتمثل الانتخابات.ـ توقعات بإجراء انتخابات برلمانية في فرنسا وربما انتخابات رئاسية.ـ انتخابات الرئاسة في بيلاروسيا والتجديد للرئيس لوكاشينكو.ـ إعادة انتخاب رئيس الإكوادور الحالي دانييل نوبوا.ـ انتخابات برلمانية في كوسوفو مما تشكل علامة فارقة.ـ توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البوندستاغ (البرلمان)ـ اختيار الحكومة الاسترالية عبر الانتخابات البرلمانيةـ بدأ حصول شعب الغابون على فرصة للديمقراطية عبر الانتخابات العامة.ـ تعقد الانتخابات العامة في بوليفيا التي يطمح الناخبون فيها للتغيير.ـ توقعات بعودة الديمقراطية إلى تنزانيا على ورقة الاقتراع.ـ كندا هي الأخرى لن تكون بعيدة عن التغيير في ظل التغيير الذي شهدته جارتها (أمريكا)ـ انتخابات عامة في هندوراس وسط توقعات بمغادرة الرئيسة الحالية شيومارا كاسترو منصبها.