فيما أقرت وسائل إعلام حوثية اليوم (الثلاثاء) بتعرض مجمع العرضي ومجمع 22 مايو العسكريين لأكثر من 11غارة، أعلن البنتاغون تنفيذ غارات ضد أهداف للحوثيين في صنعاء.وأوضح «البنتاغون» في بيان، أنه استهدف منشآت القيادة والسيطرة التابعة للحوثي، بالإضافة إلى منشآت لإنتاج وتخزين الأسلحة والصواريخ ودمر موقع رادار ساحلي ومرافق تستخدمها المليشيا في شن الهجمات.وقال «البنتاغون»: نفذنا ضربات دقيقة على مواقع للحوثيين في صنعاء والساحل، واستهدفنا قدرات بحرية للحوثيين كانت تستخدم في تهديد السفن، مستعرضاً صوراً للغارات على مواقع للحوثيين اليوم.ويواصل الحوثي تهديداته للملاحة الدولية وآخرها زعمه أنه هاجم حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان» بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.