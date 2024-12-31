أعلنت قيادة العمليات العسكرية في سورية، اليوم الثلاثاء، تعيين اللواء المهندس مرهف أبوقصرة وزيراً للدفاع في الحكومة الانتقالية الجديدة.وأبوقصرة من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق. وتولى هندسة القدرات العسكرية للفصائل المسلحة في شمال سورية منذ العام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية، وعرف باسمه العسكري «أبو حسن الحموي».وشغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة «ردع العدوان» ضد النظام السوري السابق.وكان قائد العمليات العسكرية في سورية أحمد الشرع (الجولاني) أعلن، أمس الأول، ترفيعات جديدة في قيادة الجيش السوري شملت أبوقصرة وعدداً آخر من الضباط.